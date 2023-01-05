У четвер, 5 січня, у словенській Поклюці відбулася перша гонка Кубка світу в 2023 році – жіночій спринт. Збірна України була представлена 4 біатлоністками.
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Як і передбачалося, у гонці не змогла прийняти участь олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка перехворіла перед новорічними святами.
Тож гонку українки розпочали в такому складі: Анастасія Меркушина (4-й стартовий номер), Юлія Джима (7), Дар'я Блашко (44) та Анна Кривонос (69).
Як виступили українки
Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Юлія Джима. Українка відмінно відстріляла два вогневі рубежі і в підсумку зайняла 19-те місце. До речі, це лише другий старт Юлії в сезоні. У спринті в Ансі вона була 74-ю.
Анастасія Меркушина з одним промахом теж фінішувала в заліковій зоні – 38 місце. Без хиб пройшла дистанцію Дар'я Блашко, але низька швидкість завадила їй поборотися за високі місця (45 місце). Тим не менше Дар'я Блашко теж кваліфікувалася до гонки переслідування.
Анна Кривонос з двома штрафними колами посіла підсумкове 78 місце.
Переможницею жіночого спринту стала шведка Ельвіра Еберг, яка показала час 20:25.2 на дистанції 7,5 кілометрів. Срібло у Жульї Сімон з Франції, а бронза дісталася Доротеї Вірер.
Результати жіночого спринту в Поклюці
- 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 20:25.2 хвилини
- 2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +6.9
- 3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +18.7
...
- 19. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:04.8
- 38. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:51.6
- 45. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +2:01.9
- 78. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:51.0
У п'ятницю, 6 січня, у Поклюці відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Початок о 15:20 за київським часом.
Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці
- 5 січня (четвер), 15:20. Спринт, жінки (7.5 км)
- 6 січня (п'ятниця), 15:20. Спринт, чоловіки (10 км)
- 7 січня (субота), 12:30. Гонка переслідування, жінки (10 км)
- 7 січня (субота), 15:45. Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км)
- 8 січня (неділя), 12:45. Одиночна змішана естафета
- 8 січня (неділя), 15:25. Змішана естафета