В немецком Гельзенкирхене завершилась "Рождественская гонка" по биатлону. Проходила она на стадионе Шальке "Фельтинс-Арена" и включала в себя украинскую пару, пишет 24 канал.

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Всего на старт вышли десять команд по две, среди них были две немецкие пары. Украинцев в "Рождественской гонке" представляли Антон Дудченко и Юлия Джима.

Отметим, что сначала Украину должен представлять Дмитрий Пидручный. Однако из-за травмы мениска он не смог подготовиться к гонке и был заменен Дудченко.

Наши спортсмены были одними из аутсайдеров соревнования. Первую часть масстарта наши спортсмены завершили на 9 месте, но в итоге смогли подняться на восьмое. Победа же досталась представителям Франции – Фабьену Клоду и Жюлии Симон.

  1. Фабьен Клод / Жюлия Симон (Франция)
  2. Ветле Кристиансен / Ингрид Тандревольд (Норвегия)
  3. Феликс Лейтнер / Лиза Хаузер (Австрия)
  4. Бенедикт Долль / Дениз Германн-Вик (Германия)
  5. Филипп Наврат / Ванесса Фойт (Германия)
  6. Йоша Буркхальтер / Хелена Хекки-Гросс (Швейцария)
  7. Михал Крчмарж / Маркета Давыдова (Чехия)
  8. Антон Дудченко / Юлия Джима (Украина)
  9. Томмазо Джакомель / Доротея Вирер (Италия)
  10. Терро Сепяля / Мари Эдер (Финляндия)

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Что такое "Рождественская гонка":

  • "Рождественская гонка" – это шоу-гонка, которая с 2002 года ежегодно проводится в Германии.
  • Она не имеет никакого отношения к Кубку мира и IBU, потому что это коммерческий старт.
  • В этом году гонка снова вернулась в Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арену". Прошедшие два розыгрыша проходили в Рупольдинге без зрителей из-за пандемии коронавируса.
  • Соревнования проходят в два этапа: масстарт и преследование.
  • Сформировавшиеся после масстарта отставания перед преследованием сокращаются вдвое.
  • Победитель преследования – победитель всей гонки