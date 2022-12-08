Украину в спринте представляли пятеро биатлонисток. Больше всего внимания было е 17-летней Александре Меркушиной – младшей сестре Анастасии Меркушиной, для которой это была дебютная гонка на этапах Кубка мира.

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Еще одним важным моментом было то, смогут ли украинки бороться с соперницами в скорости на трассе. Ведь предыдущий этап показал, что пока наши спортсменки не готовы к этому. А спринт в Хохфильцене только подтвердил эти опасения. Так что полагаться пришлось только на стрельбу.

Единственной из украинок, проведшей чистую стрельбу на обоих огневых рубежах, стала Анастасия Меркушина. Однако в итоге она финишировала аж 35-й из отставания в +1:34,8 от победительницы.

Еще две украинки финишировали в топ-60 и сумели пробиться в гонку-преследование – Дарья Блашко показала 56-е время, а Елена Белосюк разместилась сразу за ней.

Что касается Александры Меркушиной, то дебютантка хорошо провела начало гонки, закрыв все мишени в первой стрельбе. И даже находились в топ-30. Но ей не хватило опыта, чтобы равномерно распределить силы на всю гонку. А один промах на втором огневом рубеже, следовательно и круг штрафа, отбросил ее на 72-е место. На 73-й позиции финишировали Анна Кривонос.

Победу в спринте одержала немка Дениз Херрманн-Вик, воспользовавшаяся промахами соперниц. Ее чистая стрельба и принесла ей первое место. Хотя она могла его проиграть словенке Анамарии Лампич, для которой это была первая гонка в биатлоне на этапе кубка мира. До этого она занималась лыжными гонками. Но на второй стрельбе она допустила сразу три промаха. И даже несмотря на это, сумела финишировать на пятом месте.

Места на подиуме с Херрманн-Вик разделили чешка Маркета Давидова и француженка Жюлья Симон.

Результаты женского спринта в Хохфильцене.

1. Дениз Херрманн-Вик (0+0) 20:07,1

2. Маркета Давидова (0+1) +18,1

3. Жюлья Симон (0+1) +20,1

...

35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:34,8

56. Дарья Блашко (0+1) +2:00,0

57. Елена Билосюк (0+1) +2:02,6

72. Александра Меркушина (0+1) +2:47,2

73. Анна Кривонос (1+1) +2:47:4