Україну в спринті представляли п'ятеро біатлоністок. Чи не найбільше уваги було 17-річної Олександри Меркушиної – молодшої сестри Анастасії Меркушиної, для якої це була дебютна гонка не етапах Кубка світу.

Варте уваги Не може зігнути ногу через шарлатанські методи "лікування": Підручний перенесе операцію

Ще одним важливим моментом було те, чи зможуть українки боротися з суперницями у швидкості на трасі. Адже попередній етап показав, що поки наші спортсменки не готові до цього. А спринт в Хохфільцені лише підтвердив ці побоювання. Тож покладатися довелося лише на стрільбу.

Єдиною з українок, яка провела чисту стрільбу на обох вогневих рубежах, стала Анастасія Меркушина. Однак у підсумку вона фінішувала аж 35-ю з відставання в +1:34,8 від переможниці.

Ще дві українки фінішували в топ-60 та зуміли пробитися у гонку-переслідування – Дар'я Блашко показала 56-й час, а Олена Білосюк розмістилася одразу за нею.

Щодо Олександри Меркушиної, то дебютантка доволі добре провела початок гонки, закривши всі мішені в першій стрільбі. І навіть перебували в топ-30. Але їй забракло досвіду, щоб рівномірно розподілити сили на всю гонку. А один промах на другому вогневому рубежі, відтак і коло штрафу, відкинуло її аж на 72-е місце. На 73-й позиції фінішували Анна Кривонос.

Перемогу в спринті здобула німкеня Деніз Херрманн-Вік, яка скористалася промахами суперниць. Її чиста стрільба і принесла їй перше місце. Хоча вона могла його програти словенці Анамарії Лампіч, для якої це теж була перша гонка в біатлоні на етапі кубка світу. До цього вона займалася лижними гонками. Але на другій стрільбі вона допустила одразу три промахи. І навіть пропри це, зуміла фінішувати на п'ятому місці.

Натомість місця на подіумі з Херрманн-Вік розділили чешка Макета Давідова та француженка Жулья Сімон.

Результати жіночого спринту в Хохфільцені

1. Деніз Херрманн-Вік (0+0) 20:07,1

2. Маркета Давідова (0+1) +18,1

3. Жюлья Сімон (0+1) +20,1

...

35. Анастасія Меркушина (0+0) +1:34,8

56. Дар'я Блашко (0+1) +2:00,0

57. Олена Білосюк (0+1) +2:02,6

72. Олександра Меркушина (0+1) +2:47,2

73. Анна Кривонос (1+1) +2:47:4