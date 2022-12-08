Если у Юлии Джимы положительный тест на коронавирус, то Дмитрий Пидручный вообще ляжет на операционный стол. Капитан мужской сборной Украины принял участие в эстафете в финском Контиолахте, где "сине-желтые" заняли 9-е место.

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Пидручный: Практически не могу согнуть ногу

Эта гонка еще больше доставила проблемы здоровью Пидручного. Как выяснилось впоследствии, что Дмитрию вообще нельзя было выходить на старт, ведь медицинское обследование показало разрыв мениска.

8 декабря биатлонисту предстоит операция. Хорошее оборудование и уникальная техника больницы, где прооперирован Пидручный, позволит Дмитрию сразу начать восстановление. Ориентировочно через 4 – 6 недель биатлонист вернется к работе с командой.

Сообщается, что Пидручный должен вернуться к соревнованиям как раз к началу чемпионата мира в немецком Оберхофе.

Обратите внимание! Чемпионат мира по биатлону состоится в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля 2023 года.

В интервью "Общественному спорту" биатлонист прокомментировал свою операцию

В общем, чувствую себя нормально, если не учитывать колени. Оно болит очень сильно, практически не могу согнуть ногу,

– сказал Пидручный.

Ранее сам лидер сборной Украины уверял, что ему удастся избежать хирургического вмешательства с помощью других медицинских технологий.

Врач Бабелюк: Масса замечаний к команде спортсмена

Вместо этого спортивный врач Дмитрий Бабелюк на своем телеграмм-канале раскритиковал методики лечения биатлониста. Он заявил, что все эти лазеры, магниты, ультразвуки и другие – это неэффективная, бестолковая штука, которую используют, покупают и продают только на постсоветском пространстве!

Конечно, у меня нет никаких претензий к Дмитрию, но масса замечаний к команде спортсмена и к уровню спортивной медицины в сборной по биатлону. А Дмитрий таким образом потратил кучу времени на шарлатанские методы лечения, которые лишь потратили его драгоценное время и давали надежды на возможный старт сезона.

– написал Бабелюк.

Начало сезона-2022/2023 по биатлону хочется просто забыть. Ирина Петренко и Юлия Джима вне команды из-за проблем со здоровьем, Учебник на операционном столе. Маленький лучик надежды, так это форма Антона Дудченко, совершившего невероятный прорыв в гонке преследования.