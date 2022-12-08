Сборная Украины будет представлена пятью биатлонистками. К сожалению, из-за положительного теста на коронавирус этап пропускает Юлия Джима. Такой неожиданный поворот событий серьезно выбьет нашего лидера из колеи соревнований.

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Также из-за проблем с горлом нет Ирины Петренко.

Зато сменили их у сборной сестры Меркушини. Для 17-летней Александры Меркушиной спринт в Хохфильцене станет дебютной гонкой в главной команде на этапе Кубка мира. Младшая сестра Анастасии выйдет на старт под 96-м номером.

Состав сборной Украины на спринт

27. Дарья Блашко

39. Елена Белосюк

45. Анастасия Меркушина

78. Анна Кривонос

96. Александра Меркушина

Важно! Старт женского спринта 8 декабря в 15.10 по киевскому времени.

Напомним, что в первом спринте сезона лучший результат среди украинок показала Анна Кривонос – 54-я позиция. Однако не отобралась в зачетную зону. Блашко стала 60-й и с последнего места отобралась в гонку преследования.

Елена Белосюк, стартовавшая вместо Джимы, финишировала 61-й. Петренко не вышла на гонку.