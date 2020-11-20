Биатлонный сезон 2020/2021 стартует 28-го ноября в финском Контиолахти. На биатлонистов ждет строгое правило, которое может ограничить их выступления на этапах Кубка мира и чемпионате мира в Поклюке.

Как COVID-19 повлиял на биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что один случай заражения COVID-19 в сборной может заставить всю команду пойти на изоляцию. Об этом пишет ТАСС.

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Сообщается, что в случае выявления положительного результата на коронавирус вступают в силу не только правила IBU по COVID-19, но и позиция национальных органов здравоохранения.

От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго. Вполне вероятно, что положительный результат может означать карантин для всех членов команды, в которой он был обнаружен,

– говорится в сообщении IBU.

В IBU подчеркнули, что строгость карантина зависит от национальных правил, где происходит этап.

Внимание. Представители сборной Украины по биатлону Дмитрий Подручный и Вита Семеренко переболели коронавирусом перед новым сезоном. Спортсмены готовятся к гонкам.

Состав сборной Украины на первые этапы Кубка мира

Мужчины

Дмитрий Подручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Женщины