Изолируют всю сборную: биатлонистов ждет строгое правило из-за коронавируса
Биатлонный сезон 2020/2021 стартует 28-го ноября в финском Контиолахти. На биатлонистов ждет строгое правило, которое может ограничить их выступления на этапах Кубка мира и чемпионате мира в Поклюке.
Как COVID-19 повлиял на биатлон
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что один случай заражения COVID-19 в сборной может заставить всю команду пойти на изоляцию. Об этом пишет ТАСС.
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Сообщается, что в случае выявления положительного результата на коронавирус вступают в силу не только правила IBU по COVID-19, но и позиция национальных органов здравоохранения.
От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго. Вполне вероятно, что положительный результат может означать карантин для всех членов команды, в которой он был обнаружен,
– говорится в сообщении IBU.
В IBU подчеркнули, что строгость карантина зависит от национальных правил, где происходит этап.
Состав сборной Украины на первые этапы Кубка мира
Мужчины
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Вита Семеренко
- Валентина Семеренко
- Юлия Джима
- Дария Блашка
- Екатерина Бех.
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