Пекин должен был принять один из этапов Кубка мира по биатлону. Однако соревнований там не будет. Вместо них двойной этап приме чешское Нове Место.

Решение о переносе этапа из Китая в Чехию принял Международный союз биатлонистов (IBU). Свое решение они обосновали желанием минимизировать поездки спортсменов во времени вероятного пандемии коронавируса.

Поэтому чешское Нове Место примет два подряд этапа Кубка мира. Это будет после Чемпионата мира, который в 2021 году примет словенская Поклюка (с 9 до 21 февраля). После этого биатлонисты получат неделю отдыха. И тогда уже выступят в Чехии. Первый этап запланирован на 4 – 7 марта. Второй этап продлится с 11 по 14 марта.

Закончится Кубок мира традиционно этапом в норвежском Холменколлене (16 – 21 марта).

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Этап в Пекине должен был быть одним из этапов подготовки к Олимпиаде 2022 года, которую примет столица Китая. Но МОК, Пекин-2022 и Зимние международные федерации приняли решение отменить международные тестовые соревнования и заменить их адаптированной программой спортивных тестов.