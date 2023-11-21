С дебютанткой в заявке: состав женской сборной Украины на первый этап сезона Кубка мира

21 ноября 2023, 16:36
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В субботу, 25 ноября, стартует Кубок мира по биатлону сезона-2023/2024. Первый его этап состоится в шведском Эстерсунде.

Кампанию-2022/2023 женская сборная Украины по биатлону завершила на десятом месте общего зачета. Это позволило на старте нового сезона иметь нашей стране квоту в пять спортсменок на личные гонки, пишет 24 Канал.

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Заявка женской сборной Украины по биатлону на Эстерсунд

Тренерский штаб женской сборной Украины назвал состав на первый этап сезона Кубка мира в Эстерсунде. Он формировался по итогам контрольных стартов в шведском Идре.

На основании полученных там результатов на соревнованиях в Эстерсунде Украину будут представлять:

  • Ирина Петренко;
  • Кристина Дмитренко;
  • Анастасия Меркушина;
  • Анна Кривонос;
  • Дарья Блашко;
  • Любовь Кипяченкова.

Отметим, что для 24-летней Кристины Дмитренко это будет дебютным этапом на Кубке мира.

К слову. На Кубок IBU женская сборная Украины отправится в следующем составе: Ксения Приходько, Александра Меркушина, Елена Огородная, Юлия Огородная, Елена Белосюк.

Напомним, что накануне было объявлено заявку мужской сборной Украины. В нем обошлось без неожиданностей. Капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный восстанавливается после травмы, а все остальные принимали участие в Кубке мира в прошлом сезоне.

Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

  • 25 ноября. Одиночная смешанная эстафета
  • 25 ноября. Смешанная естафета
  • 26 ноября. Индивидуальная гонка – женщины
  • 26 ноября. Индивидуальная гонка – мужчины
  • 29 ноября. Эстафета – женщины
  • 30 ноября. Эстафета – мужчины
  • 1 декабря. Спринт – женщины
  • 2 декабря. Спринт – мужчины
  • 3 декабря. Гонка преследования – женщины
  • 3 декабря. Гонка преследования – мужчины
Автор: Денис Іваненко