Кампанію-2022/2023 жіноча збірна України з біатлону завершила на десятому місці загального заліку. Це дозволило на старті нового сезону мати нашій країні квоту в п'ять спортсменок на особисті гонки, пише 24 Канал.

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Заявка жіночої збірної України з біатлону на Естерсунд

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад на перший етап сезону Кубка світу в Естерсунді. Він формувався за підсумками контрольних стартів у шведському Ідре.

На підставі здобутих там результатів на змаганнях в Естерсунді Україну представлятимуть:

  • Ірина Петренко;
  • Христина Дмитренко;
  • Анастасія Меркушина;
  • Анна Кривонос;
  • Дар'я Блашко;
  • Любов Кип'яченкова.

Зазначимо, що для 24-річної Христини Дмитренко це буде дебютний етап на Кубку світу.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено заявку чоловічої збірної України. У ній обійшлося без несподіванок. Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний відновлюється після травми, а всі інші брали участь у Кубку світу в минулому сезоні.

Розклад першого етапу Кубка світу в Естерсунді

  • 25 листопада. Одиночна змішана естафета
  • 25 листопада. Змішана естафета
  • 26 листопада. Індивідуальна гонка – жінки
  • 26 листопада. Індивідуальна гонка – чоловіки
  • 29 листопада. Естафета – жінки
  • 30 листопада. Естафета – чоловіки
  • 1 грудня. Спринт – жінки
  • 2 грудня. Спринт – чоловіки
  • 3 грудня. Гонка переслідування – жінки
  • 3 грудня. Гонка переслідування – чоловіки