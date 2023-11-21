Кампанію-2022/2023 жіноча збірна України з біатлону завершила на десятому місці загального заліку. Це дозволило на старті нового сезону мати нашій країні квоту в п'ять спортсменок на особисті гонки, пише 24 Канал.

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Заявка жіночої збірної України з біатлону на Естерсунд

Тренерський штаб жіночої збірної України назвав склад на перший етап сезону Кубка світу в Естерсунді. Він формувався за підсумками контрольних стартів у шведському Ідре.

На підставі здобутих там результатів на змаганнях в Естерсунді Україну представлятимуть:

Ірина Петренко;

Христина Дмитренко;

Анастасія Меркушина;

Анна Кривонос;

Дар'я Блашко;

Любов Кип'яченкова.

Зазначимо, що для 24-річної Христини Дмитренко це буде дебютний етап на Кубку світу.

До слова. На Кубок IBU жіноча збірна України вирушить у наступному складі: Ксенія Приходько, Олександра Меркушина, Олена Городна, Юлія Городна, Олена Білосюк.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено заявку чоловічої збірної України. У ній обійшлося без несподіванок. Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний відновлюється після травми, а всі інші брали участь у Кубку світу в минулому сезоні.

Розклад першого етапу Кубка світу в Естерсунді