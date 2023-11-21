Кампанию-2022/2023 женская сборная Украины по биатлону завершила на десятом месте общего зачета. Это позволило на старте нового сезона иметь нашей стране квоту в пять спортсменок на личные гонки, пишет 24 Канал.
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Заявка женской сборной Украины по биатлону на Эстерсунд
Тренерский штаб женской сборной Украины назвал состав на первый этап сезона Кубка мира в Эстерсунде. Он формировался по итогам контрольных стартов в шведском Идре.
На основании полученных там результатов на соревнованиях в Эстерсунде Украину будут представлять:
- Ирина Петренко;
- Кристина Дмитренко;
- Анастасия Меркушина;
- Анна Кривонос;
- Дарья Блашко;
- Любовь Кипяченкова.
Отметим, что для 24-летней Кристины Дмитренко это будет дебютным этапом на Кубке мира.
Напомним, что накануне было объявлено заявку мужской сборной Украины. В нем обошлось без неожиданностей. Капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный восстанавливается после травмы, а все остальные принимали участие в Кубке мира в прошлом сезоне.
Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде
- 25 ноября. Одиночная смешанная эстафета
- 25 ноября. Смешанная естафета
- 26 ноября. Индивидуальная гонка – женщины
- 26 ноября. Индивидуальная гонка – мужчины
- 29 ноября. Эстафета – женщины
- 30 ноября. Эстафета – мужчины
- 1 декабря. Спринт – женщины
- 2 декабря. Спринт – мужчины
- 3 декабря. Гонка преследования – женщины
- 3 декабря. Гонка преследования – мужчины