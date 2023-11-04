К старту сезона сборная Украины по биатлону готовится без Дмитрия Пидручного, который летом получил травму локтя. Главный тренер мужской команды Юрай Санитра рассказал о прогрессе в восстановлении капитана.
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Единственная проблема Пидручного – стрельба лежа
"У Пидручного будет индивидуальная программа со 2 ноября в Обертиллиахе. Если все будет происходить в соответствии с моими пожеланиями, он присоединится к команде на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Идем шаг за шагом. Он проделал хорошую работу на сборе в Сянках, я доволен тем, какой результат он продемонстрировал на функциональном тесте в Киеве.
Его физическое состояние на очень хорошем уровне, но что-то планировать еще рано. Следует подождать, когда он на 100% будет выполнять всю тренировочную работу. К тому времени может выполнять практически все, единственная проблема – стрельба лежа, где еще локоть ему мешает занимать соответствующее положение", – сказал Санитра.