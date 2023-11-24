Программу откроют две эстафеты – одиночный микст и смешанная. В сборной Украины 24 Каналу назвали заявку на эти гонки.

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Состав сборной Украины на смешанные эстафеты Эстерсунда

Первым стартом нового сезона на Кубке мира станет сингл-микст, который начнется в 13:30. На трассу от Украины выйдут Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

Они во второй раз будут проводить стартовую одиночную смешанную эстафету в составе сборной Украины в сезоне. В прошлый раз наши биатлонисты заняли седьмое место в Поклюке.

Классическая смешанная эстафета начнется в 15:50 и в ней нашлось место абсолютной дебютантке Кубка мира – Кристине Дмитренко. Вместе с 24-летней биатлонисткой Украину будут представлять: Ирина Петренко, Артем Прима и Антон Дудченко.

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Важно. В новом сезоне бан продлен для российских и белорусских биатлонистов. Они были отстранены в марте 2022 года и после этого IBU, в отличие от большинства спортивных федераций, не возвращала их к соревнованиям ни в каком статусе.