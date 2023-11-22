С 25 ноября по 3 декабря 2023 года в шведском Эстерсунде пройдет первый этап долгожданного нового сезона Кубка мира по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.

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В рамках первого этапа пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, эстафеты, спринты, а также гонки преследования. Всего можно будет насладиться десятью гонками – это самый длинный этап во всем сезоне.

Расписание этапа в Эстерсунде

25.11 (13:30) | Сингл-микст

25.11 (15:50) | Смешанная естафета

26.11 (12:20) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

26.11 (15:30) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

29.11 (16:20) | Женская эстафета (4 по 6 км)

30.11 (16:20) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

01.12 (15:45) | Женский спринт (7,5 км)

02.12 (15:45) | Мужской спринт (10 км)

03.12 (15:00) | Женская гонка преследования (10 км)

03.12 (17:00) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

Важно. На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Общественного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Житомир и т.д.).