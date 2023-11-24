Програму відкриють дві естафети – одиночний мікст та змішана. У збірній України 24 Каналу назвали заявку на ці гонки.

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Склад збірної України на змішані естафети Естерсунда

Першим стартом нового сезону на Кубку світу стане сингл-мікст, який розпочнеться о 13:30. На трасу від України вийдуть Артем Тищенко та Анастасія Меркушина.

Вони вдруге поспіль проводитимуть стартову одиночну змішану естафету у складі збірної України в сезоні. Минулого разу наші біатлоністи посіли сьоме місце в Поклюці.

Класична змішана естафета розпочнеться о 15:50 і в ній знайшлося місце абсолютній дебютантці Кубка світу – Христині Дмитренко. Разом з 24-рчною біатлоністкою Україну представлятимуть: Ірина Петренко, Артем Прима та Антон Дудченко.

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Важливо. У новому сезоні бан продовжено для російських та білоруських біатлоністів. Вони були відсторонені в березні 2022 року й після цього IBU, на відміну від більшості спортивних федерацій, не повертала їх до змагань ні в якому статусі.