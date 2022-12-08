Кто заменит Пидручного: стартовый лист сборной Украины в мужском спринте в Хохфильцене

В пятницу, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится спринтерская мужская гонка второго этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. На старт гонки выйдут пять сборников Украины.

Во второй день австрийского этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской спринт на 10 километров. К сожалению, сборной Украины не сможет помочь ее капитан Дмитрий Пидручный, перенесший операцию на мениске.

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Первыми начнут спринтерскую гонку Антон Дудченко и Артем Прима. За ними выйдут на трассу Богда Цымбал и Тарас Лесюк. Вместо Дмитрия Пидручного будет бежать 19-летний Виталий Мандзин.

Состав сборной Украины на спринт

4. Антон Дудченко

6. Артем Прима

59. Богдан Цымбал

87. Тарас Лесюк

89. Виталий Мандзин

Старт мужского спринта 9 декабря в 14.55 по киевскому времени.

Напомним, что в финском Контиолохти лучший результат в мужском спринте среди украинских биатлонистов показал Артем Прима, замкнувший топ-30.

В командном зачете Кубка наций подопечные Юрая Санитры расположились на девятой позиции.