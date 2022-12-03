На старт мужской спринтерской гонки тренерский штаб сборной Украины не смог выставить Дмитрия Пидручного, залечивающего травму колена. Поэтому украинская пятерка выступила в следующем составе: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Денис Насико.
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Результаты украинцев в спринте
Первым спринтерскую гонку среди украинцев начал Артем Прима. Биатлонист допустил лишь один промах, не закрыв мишень на втором огневом рубеже. Артему удалось зацепиться за топ-30, попав в зачетную зону.
Также в зачет попали Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Украинцы финишировали на 36 и 40 местах соответственно. Стоит отметить выступление Тараса, закрывшего все мишени.
Антон Дудченко и Денис Насико допустили по два промаха. Они существенно уступали в скорости соперникам.
В результате четыре украинца отобрались в гонку преследования. Денис Насико оказался за пределом топ-60.
А победителем спринтерской гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Олимпийский чемпион Пекина опередил своего соотечественника Штурла Легрейда на 10,5 секунды. Тройку призеров замкнул немец Роман Реес.
Кубок мира. Этап в Контиолохти, спринт (мужчины)
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 23:09.0
- 2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+10.5
- 3. Роман Реес (Германия, 0+0) +28.8
- 4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +36.2
- 5. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0) +39.5
- ...
- 30. Артем Прима (0+1) +1:46.9
- 36. Богдан Цымбал (1+0) +1:59.5
- 40. Тарас Лесюк (0+0) +2:03.0
- 59. Антон Дудченко (2+0) +2:30.6
- 84. Денис Насико (1+1) +3:14.6