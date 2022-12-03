На старт мужской спринтерской гонки тренерский штаб сборной Украины не смог выставить Дмитрия Пидручного, залечивающего травму колена. Поэтому украинская пятерка выступила в следующем составе: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Денис Насико.

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Результаты украинцев в спринте

Первым спринтерскую гонку среди украинцев начал Артем Прима. Биатлонист допустил лишь один промах, не закрыв мишень на втором огневом рубеже. Артему удалось зацепиться за топ-30, попав в зачетную зону.

Также в зачет попали Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Украинцы финишировали на 36 и 40 местах соответственно. Стоит отметить выступление Тараса, закрывшего все мишени.

Антон Дудченко и Денис Насико допустили по два промаха. Они существенно уступали в скорости соперникам.

В результате четыре украинца отобрались в гонку преследования. Денис Насико оказался за пределом топ-60.

А победителем спринтерской гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Олимпийский чемпион Пекина опередил своего соотечественника Штурла Легрейда на 10,5 секунды. Тройку призеров замкнул немец Роман Реес.

Кубок мира. Этап в Контиолохти, спринт (мужчины)