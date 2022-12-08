Во второй день австрийского этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской спринт на 10 километров. К сожалению, сборной Украины не сможет помочь ее капитан Дмитрий Пидручный, перенесший операцию на мениске.

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Первыми начнут спринтерскую гонку Антон Дудченко и Артем Прима. За ними выйдут на трассу Богда Цымбал и Тарас Лесюк. Вместо Дмитрия Пидручного будет бежать 19-летний Виталий Мандзин.

Состав сборной Украины на спринт

  • 4. Антон Дудченко
  • 6. Артем Прима
  • 59. Богдан Цымбал
  • 87. Тарас Лесюк
  • 89. Виталий Мандзин

Напомним, что в финском Контиолохти лучший результат в мужском спринте среди украинских биатлонистов показал Артем Прима, замкнувший топ-30.

В командном зачете Кубка наций подопечные Юрая Санитры расположились на девятой позиции.