Во второй день австрийского этапа Кубка мира по биатлону состоится мужской спринт на 10 километров. К сожалению, сборной Украины не сможет помочь ее капитан Дмитрий Пидручный, перенесший операцию на мениске.
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Первыми начнут спринтерскую гонку Антон Дудченко и Артем Прима. За ними выйдут на трассу Богда Цымбал и Тарас Лесюк. Вместо Дмитрия Пидручного будет бежать 19-летний Виталий Мандзин.
Состав сборной Украины на спринт
- 4. Антон Дудченко
- 6. Артем Прима
- 59. Богдан Цымбал
- 87. Тарас Лесюк
- 89. Виталий Мандзин
Напомним, что в финском Контиолохти лучший результат в мужском спринте среди украинских биатлонистов показал Артем Прима, замкнувший топ-30.
В командном зачете Кубка наций подопечные Юрая Санитры расположились на девятой позиции.