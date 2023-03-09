Без Пидручного: состав Украины на две "индивидуалки" Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Источник:Украинский биатлон
В четверг, 9 марта, стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В один день пройдут сразу две индивидуальные гонки.
Сборная Украины определилась с составами на индивидуальные гонки. Первыми на шведскую трассу выйдут женщины. Здесь в составе "сине-желтых" две олимпийские чемпионки и в целом оптимальный список участниц.
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Первой проверит снег на шведской трассе Анастасия Меркушина, которая выйдет на старт 22-й. Джима и Белосюк заявлены в пятый и восьмой десятки. Между ними будет стартовать Блашко.
А последней в "индивидуалку" вступит Кипьяченкова – 81-й номер.
Состав Украины на "индивидуалку" среди женщин
22. Анастасия Меркушина
47. Юлия Джима
67. Дарья Блашко
79. Елена Белосюк
81. Любовь Кипяченкова
К сожалению, до конца сезона сборная Украины не сможет рассчитывать на своего лидера и капитана Дмитрия Пидручного. Биатлонист получил положительный тест на коронавирус.
Все остальные украинцы в обойме Юрая Санитры.
Первым на старт выйдет Дудченко, Антон будет под номером 6. Последним среди украинцев в "индивидуалку" вступит Денис Насико, который выйдет на трассу 90-м. Также участие в первой гонке восьмого этапа Кубка мира примут Прима, Цымбал и Тищенко.
Состав сборной Украины на мужскую "индивидуалку"
6. Антон Дудченко
15. Артем Прима
49. Богдан Цымбал
77. Артем Тищенко
90. Денис Насико
Также поклонников биатлона ждут два масс-старта и две эстафеты. Восьмой этап Кубка мира в Швеции продлится до 12 марта.