Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объяснил причину отсутствия Дмитрия Пидручного в смешанной эстафете. К сожалению, новости неутешительны для лидера "сине-желтых".

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Досрочное завершение сезона

По словам Санитры, Подручный сдал положительный тест на COVID-19. Таким образом, два последних этапа Кубка мира состоятся без его участия.

Не имею хорошую информацию по Подручному, не стартовавшему в персьюте. Заболел, у него вчера был положительный тест на коронавирус. К этому времени могу сказать, что его сезон закончился,

– сказал Санитра.

Напомним, что Подручный пропустил два месяца сезона из-за операции на колене. Спортсмен быстро восстановился и даже завоевал "бронзу" в спринтерской гонке на Кубке IBU.