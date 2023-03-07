В четверг, 9 марта, в шведском Эстерсунде стартует новый, уже восьмой, этап Кубка мира по биатлону. На прошлом в чешском Нове-Место лучшим показателем Украины стало 11 место Юлии Джими в спринте.

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Теперь наша команда готовится к соревнованиям в Швеции. Тренеры мужской и женской команд Юрай Санитра и Александр Кравченко определились с составом сборной Украины на восьмой этап.

В Эстерсунд не поедет Дмитрий Пидручный, который через ковод пропустит остаток сезона. Ему взамен был вызван Артем Тищенко. Биатлонист в феврале-марте представлял Украину на Кубке IBU в Канаде.

Состав сборной Украины по биатлону на восьмой этап Кубка мира-2023:

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цымбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Юлия Джима

Елена Билосюк

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Любовь Кипяченкова

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Этап в Эстерсунде пройдет с 9 по 12 марта. Всего будет шесть стартов, мужчины на женщины проведут индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты. Расписание восьмого этапа Кубка мира выглядит следующим образом:

9 марта. 14:15. Индивидуальная гонка, женщины (15 км)

Индивидуальная гонка, женщины (15 км) 9 марта. 17:20. Индивидуальная гонка, мужчины (20 км)

Индивидуальная гонка, мужчины (20 км) 11 марта. 15:00. Эстафета, женщины

Эстафета, женщины 11 марта. 17:30. Эстафета, мужчины

Эстафета, мужчины 12 марта. 14:00. Масстарт, женщины (12.5 км)

Масстарт, женщины (12.5 км) 12 марта. 17:00. Масстарт, мужчины (15 км)

Следует отметить, что как минимум начало соревнований в Эстерсунде пропустят несколько известных спортсменов. Среди них – норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Штурла Лагрейд, француз Кантен Фийон-Майе и швед Себастьян Самуэльссон.