Сборная Украины определилась с составами на индивидуальные гонки. Первыми на шведскую трассу выйдут женщины. Здесь в составе "сине-желтых" две олимпийские чемпионки и в целом оптимальный список участниц.

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Первой проверит снег на шведской трассе Анастасия Меркушина, которая выйдет на старт 22-й. Джима и Белосюк заявлены в пятый и восьмой десятки. Между ними будет стартовать Блашко.

А последней в "индивидуалку" вступит Кипьяченкова – 81-й номер.

Состав Украины на "индивидуалку" среди женщин

22. Анастасия Меркушина

47. Юлия Джима

67. Дарья Блашко

79. Елена Белосюк

81. Любовь Кипяченкова

Обратите внимание! Старт женской индивидуальной гонки в шведском Эстерсунде в 14:15 по Киеву.

К сожалению, до конца сезона сборная Украины не сможет рассчитывать на своего лидера и капитана Дмитрия Пидручного. Биатлонист получил положительный тест на коронавирус.

Все остальные украинцы в обойме Юрая Санитры.

Первым на старт выйдет Дудченко, Антон будет под номером 6. Последним среди украинцев в "индивидуалку" вступит Денис Насико, который выйдет на трассу 90-м. Также участие в первой гонке восьмого этапа Кубка мира примут Прима, Цымбал и Тищенко.

Состав сборной Украины на мужскую "индивидуалку"

6. Антон Дудченко

15. Артем Прима

49. Богдан Цымбал

77. Артем Тищенко

90. Денис Насико

Важно! Начало мужской "индивидуалки" Кубка мира в Эстерсунде в 17:20 по киевскому времени.

Также поклонников биатлона ждут два масс-старта и две эстафеты. Восьмой этап Кубка мира в Швеции продлится до 12 марта.