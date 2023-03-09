Збірна України визначилась зі складами на індивідуальні гонки. Першими на шведську трасу вийдуть жінки. Тут у складі "синьо-жовтих" є дві олімпійські чемпіонки та загалом оптимальний список учасниць.

До теми Україна оголосила склад на етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді: хто замінив Підручного

Першою перевірить сніг на шведській трасі Анастасія Меркушина, яка вийде на старт 22-ю. Джима та Білосюк заявлені у п'ятий та восьмий десятки. Між ними стартуватиме Блашко.

А останньою в "індивідуалку" вступить Кип'яченкова – 81-й номер.

Склад України на "індивідуалку" серед жінок

22. Анастасія Меркушина

47. Юлія Джима

67. Дар'я Блашко

79. Олена Білосюк

81. Любов Кип'яченкова

Зверніть увагу! Старт жіночої індивідуальної гонки у шведському Естерсунді о 14:15 за Києвом.

На жаль, до кінця сезону збірна України не зможе розраховувати на свого лідера та капітана Дмитра Підручного. Біатлоніст отримав позитивний тест на коронавірус.

Натомість усі інші українців в обоймі Юрая Санітри.

Першим на старт вийде Дудченко, Антон матиме під із номером 6. Останнім серед українців в "індивідуалку" вступить Денис Насико, який вийде на трасу 90-м. Також участь у першій гонці восьмого етапу Кубка світу візьмуть Прима, Цимбал та Тищенко.

Склад збірної України на чоловічу "індивідуалку"

6. Антон Дудченко

15. Артем Прима

49. Богдан Цимбал

77. Артем Тищенко

90. Денис Насико

Важливо! Початок чоловічої "індивідуалки" Кубка світу в Естерсунді о 17:20 за київським часом.

Також на прихильників біатлону чекають два мас-старти та дві естафети. Восьмий етап Кубка світу у Швеції триватиме до 12 березня.