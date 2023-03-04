Самым сильным составом: кто представит Украину в гонках преследования на КМ в Нове-Место
Источник:IBU
В субботу, 4 марта, состоится третий соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. В программе соревнований запланированы гонки преследования для женщин и мужчин.
Первыми на чешскую трассу Нове-Место выйдут мужчины. Сборная Украины в гонке преследования будет представлена четырьмя биатлонистами.
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К персьюту квалифицировались: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал. Неплохие шансы улучшить свой результат у Антона Дудченко.
Состав Украины на мужской персьют
- 17. Антон Дудченко – 2.08
- 32. Дмитрий Пидручный – 2.37
- 35. Артем Прима – 2.41
- 43. Богдан Цымбал – 2.50
Накануне Юлия Джима в спринтерской гонке заняла 11 место. Это позволило ей получить лучшую среди украинок стартовую позицию. Отставание от лидера Марте Ольсбю-Ройселанн составляет 46 секунд. Это позволяет Юлии посоревноваться за попадание, как минимум, в десятку.
Состав Украины на женский персьют
- 11. Юлия Джима – 0,46
- 26. Анастасия Меркушина – 1.33
- 26. Елена Белосюк – 1.33
- 43. Дарья Блашко – 1.53