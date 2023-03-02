В четверг, 2 марта, в чешском Нове-Место определились медалисты мужской спринтерской гонки на 10 км. Сборная Украины была представлена пятеркой сильнейших биатлонистов.

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Топ результат Дудченко

Первым на трассу среди украинцев вышел Денис Насико. 27-летний биатлонист допустил два промаха, но в скорости значительно уступал лидерам гонки. В итоге Денис единственным из украинцев не попал в топ-60 и не квалифицировался в персьют.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный допустил три ошибки на огневых рубежах. Свою неточность Дмитрий наверстал на трассе, что позволило ему финишировать на 32 месте.

Почти безупречно прошел трассу Антон Дудченко. Украинец не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах. Если бы Антон прибавил в скорости, то мог бы претендовать на попадание в топ-10. Впрочем, 17-е место стало вторым лучшим результатом в его карьере на этом уровне.

В зачетную зону попал Артем Прима, показавший 35-й результат с одним промахом. Квалифицировался в гонку преследования и Богдан Цимбал, финишировавший 43-м.

А победителем спринта вполне прогнозируемо стал норвежец Йоханнес Бе. Он опередил своего брата, финишировавшего вторым. Третья ступенька пьедестала досталась еще одному представителю Норвегии – Ветле Кристиансену.

Результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 22:39.6

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +30.0

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +1:15.2

...

17. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:08.3

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+1) +2:36.7

35. Артем Прима (Украина, 1+0) +2:40.6

43. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:50.1

75. Денис Насыко (Украина, 2+0) +4:02.0

Важно! В пятницу, 3 марта, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало – в 17:10 по киевскому времени.