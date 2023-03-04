Першими на чеську трасу Нове-Место вийдуть чоловіки. Збірна України у гонці переслідування буде представлена чотирма біатлоністами.
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До персьюту кваліфікувалися: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал. Непогані шанси покращити свій результат має Антон Дудченко.
Склад України на чоловічий персьют
- 17. Антон Дудченко – 2.08
- 32. Дмитро Підручний – 2.37
- 35. Артем Прима – 2.41
- 43. Богдан Цимбал – 2.50
Напередодні Юлія Джима у спринтерській гонці зайняла 11-те місце. Це дозволило їй отримати найкращу серед українок стартову позицію. Відставання від лідерки Марте Ольсбу-Рейселанн складає 46 секунд. Це дає змогу Юлії позмагатися за потрапляння, як мінімум, у десятку.
Склад України на жіночий персьют
- 11. Юлія Джима – 0,46
- 26. Анастасія Меркушина – 1.33
- 26. Олена Білосюк – 1.33
- 43. Дар'я Блашко – 1.53