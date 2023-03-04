Першими на чеську трасу Нове-Место вийдуть чоловіки. Збірна України у гонці переслідування буде представлена чотирма біатлоністами.

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До персьюту кваліфікувалися: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал. Непогані шанси покращити свій результат має Антон Дудченко.

Склад України на чоловічий персьют

17. Антон Дудченко – 2.08

32. Дмитро Підручний – 2.37

35. Артем Прима – 2.41

43. Богдан Цимбал – 2.50

Напередодні Юлія Джима у спринтерській гонці зайняла 11-те місце. Це дозволило їй отримати найкращу серед українок стартову позицію. Відставання від лідерки Марте Ольсбу-Рейселанн складає 46 секунд. Це дає змогу Юлії позмагатися за потрапляння, як мінімум, у десятку.

Склад України на жіночий персьют

11. Юлія Джима – 0,46

26. Анастасія Меркушина – 1.33

26. Олена Білосюк – 1.33

43. Дар'я Блашко – 1.53

Важливо! Чоловіча гонка переслідування розпочнеться о 14:50 за київським часом. Жінки вийдуть на старт персьюту о 16:45. Трансляція гонок буде доступна на Суспільному.