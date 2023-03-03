Юлия Джима и еще две украинские биатлонистки смогли по итогам спринта установить свои персональные нынешние рекорды. Победительницей женской гонки стала биатлонистка из Норвегии. 24 канал.
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Несколько личных рекордов
Юлия Джима одолела дистанцию без промаха на двух огневых рубежах и послиа 11-ю строчку. Это лучший показатель украинки на КС в этом сезоне. Предыдущим рекордом Юлии в личных стартах было 19 место в спринте на четвертом этапе Кубка Мира по биатлону в Поклюке. Также это лучшая позиция для Украины в личных гонках этого сезона.
Анастасия Меркушина и Олеся Белосюк заняли общее 26 место, поскольку украинки продемонстрировали одинаковое время на финише. Этот результат также стал лучшим для обеих биатлонисток этого сезона. Дарья Блашко стала 43-й, что позволило ей попасть в число участниц будущего персьюта. Но вот там не будет участвовать Любовь Кипяченкова, не попавшая в 50-ю.
Представительница Новрегии Марте-Олсбю Ройзеланд без проблем торжествовала в спринте. Биатлонистка более 20 секунд выиграла у своей ближайшей преследовательницы.
Результаты гонки
- Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия) – 1-е место.
- Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 2-е место.
- Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 3 место.
- Доротея Вирер (Италия) – 4-е место.
- Ваннеса Фойгт (Германия) – 5-е место.
- Дениз Геррманн-Вик (Германия) – 6-е место.
- Юлия Джима (Украина) – 11-е место.
- Анастасия Меркушина (Украина) – 26 место.
- Елена Белосюк (Украина) – 26-е место.
- Дарья Блашко (Украина) – 43-е место.