Первыми на чешскую трассу Нове-Место выйдут мужчины. Сборная Украины в гонке преследования будет представлена четырьмя биатлонистами.

Читайте также Топ-результат Дудченко: как завершился мужской спринт на этапе Кубка мира в Новое место

К персьюту квалифицировались: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал. Неплохие шансы улучшить свой результат у Антона Дудченко.

Состав Украины на мужской персьют

17. Антон Дудченко – 2.08

32. Дмитрий Пидручный – 2.37

35. Артем Прима – 2.41

43. Богдан Цымбал – 2.50

Накануне Юлия Джима в спринтерской гонке заняла 11 место. Это позволило ей получить лучшую среди украинок стартовую позицию. Отставание от лидера Марте Ольсбю-Ройселанн составляет 46 секунд. Это позволяет Юлии посоревноваться за попадание, как минимум, в десятку.

Состав Украины на женский персьют

11. Юлия Джима – 0,46

26. Анастасия Меркушина – 1.33

26. Елена Белосюк – 1.33

43. Дарья Блашко – 1.53

Важно! Мужская гонка преследования начнется в 14.50 по киевскому времени. Женщины выйдут на старт персьюта в 16.45. Трансляция гонок будет доступна на Суспильном.