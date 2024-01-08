Жеребьевка Кубка Испании: Лунина ждет супердерби, Жирона сыграет с пророссийским клубом
Источник:RFEF
Четверо украинских легионеров узнали своих последующих соперников в Кубке короля. Артема Довбика и Виктора Цыганкова ожидает встреча со скандальной командой.
В Кубке Испании определились все участники 1/8 финала. До этой стадии дошли почти все сильнейшие клубы страны, кроме разве что Бетиса и Вильярреала.
По теме Встреча с легендой: Лунин похвастался фотографией с бывшим капитаном Реала
Дерби для Лунина
Тем временем состоялась жеребьевка данного раунда. Ограничений в нем не было, каждый из клубов мог попасть к любому сопернику. Таким образом своих следующих соперников узнали и украинские легионеры.
Безусловно, центральной парой 1/8 финала станет дерби мадридское между Атлетико и Реалом на поле первых. За "бланкос" может сыграть Андрей Лунин. В свою очередь Роман Яремчук с Валенсией будет противостоять дома Сельти, которую тренирует легендарный Рафаэль Бенитес.
Все пары 1/8 финала Кубка Испании:
- Унионистас – Барселона
- Тенерифе – Мальорка
- Хетафе – Севилья
- Осасуна – Реал Сосьедад
- Валенсия – Сельта
- Атлетик – Алавес
- Атлетико – Реал
- Жирона – Райо Вальекано
Скандальный соперник Жироны
Самый украинский клуб Испании Жирона, где выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, будет принимать Райо Вальекано. Эта мадридская команда идет 11 в текущем сезоне Ла Лиги.
Читайте также Челси начало переговоры по Довбику, несмотря на регламент ФИФА, – СМИ
Нашим же фанатам Райо известен скандальной историей с Романом Зозулей. В 2017 году форвард перебрался в мадридский клуб на правах аренды, однако фанаты выступили против него, обвинив в нацизме и фашизме.
Причинами таких обвинений стали футболка с гербом Украины и поддержка Романом украинской армии в войне с Россией. Позже Зозуля расторг контракт с Райо Вальекано, а фанаты неоднократно были замечены в поддержке российских террористов.
Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут с 16 по 18 января. В случае ничьей в основное время команды играют два экстратайма по 15 минут и при необходимости серию пенальти.