В Кубке Испании определились все участники 1/8 финала. До этой стадии дошли почти все сильнейшие клубы страны, кроме разве что Бетиса и Вильярреала.

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Дерби для Лунина

Тем временем состоялась жеребьевка данного раунда. Ограничений в нем не было, каждый из клубов мог попасть к любому сопернику. Таким образом своих следующих соперников узнали и украинские легионеры.

Безусловно, центральной парой 1/8 финала станет дерби мадридское между Атлетико и Реалом на поле первых. За "бланкос" может сыграть Андрей Лунин. В свою очередь Роман Яремчук с Валенсией будет противостоять дома Сельти, которую тренирует легендарный Рафаэль Бенитес.

Все пары 1/8 финала Кубка Испании:

Унионистас – Барселона

Тенерифе – Мальорка

Хетафе – Севилья

Осасуна – Реал Сосьедад

Валенсия – Сельта

Атлетик – Алавес

Атлетико – Реал

Жирона – Райо Вальекано

Скандальный соперник Жироны

Самый украинский клуб Испании Жирона, где выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, будет принимать Райо Вальекано. Эта мадридская команда идет 11 в текущем сезоне Ла Лиги.

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Нашим же фанатам Райо известен скандальной историей с Романом Зозулей. В 2017 году форвард перебрался в мадридский клуб на правах аренды, однако фанаты выступили против него, обвинив в нацизме и фашизме.

Причинами таких обвинений стали футболка с гербом Украины и поддержка Романом украинской армии в войне с Россией. Позже Зозуля расторг контракт с Райо Вальекано, а фанаты неоднократно были замечены в поддержке российских террористов.

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут с 16 по 18 января. В случае ничьей в основное время команды играют два экстратайма по 15 минут и при необходимости серию пенальти.