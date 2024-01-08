Легенда "королевского клуба" Марсело посетил тренировку бывшей команды накануне полуфинала Суперкубка Испании. В составе Реала бразилец выиграл множество разнообразных трофеев. Его приезд должен был вдохновить подопечных Карло Анчелотти на новые победы.
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Радостно поздоровался с Марсело украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Украинец даже по-дружески поднял бразильца. Совместным фото Лунин поделился в социальных сетях.
Лунин и Марсело / инстаграмм Андрея Лунина
Видео визита Марсело к бывшим одноклубникам опубликовал официальный аккаунт Реала.
Марсело тепло поздоровался с игроками "сливочных": видео
Достижения Марсело в Реале
- Марсело попал в Реал в 18 лет. До этого бразилец играл на своей родине за Флуминенсе.
- В составе "сливочных" левый защитник сыграл 546 матчей, забил 38 мячей и отдал 103 ассиста.
- Вместе с "королевским клубом" завоевал 25 трофеев: чемпион Испании (6 раз), обладатель Кубка Испании (2), Суперкубка Испании (5), победитель Лиги чемпионов (5), Суперкубка УЕФА (3) и клубного чемпионата мира (4).
- Сейчас 35-летний футболист защищает цвета родного Флуминенсе и даже сыграл в финале клубного чемпионата мира.