В Кубку Іспанії визначились всі учасники 1/8 фіналу. До цієї стадії дійшли майже всі найсильніші клуби країни, окрім хіба що Бетіса та Вільярреала.
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Дербі для Луніна
Тим часом, відбулося жеребкування даного раунду. Обмежень в ньому не було, кожен з клубів міг потрапити до будь-якого суперника. Таким чином, своїх наступних суперників дізнались і українські легіонери.
Безумовно, центральною парою 1/8 фіналу стане мадридське дербі між Атлетіко та Реалом на полі перших. За "бланкос" може зіграти Андрій Лунін. У свою чергу Роман Яремчук з Валенсією протистоятиме вдома Сельті, яку тренує легендарний Рафаель Бенітес.
Всі пари 1/8 фіналу Кубка Іспанії:
- Уніоністас – Барселона
- Тенеріфе – Мальорка
- Хетафе – Севілья
- Осасуна – Реал Сосьєдад
- Валенсія – Сельта
- Атлетік – Алавес
- Атлетіко – Реал
- Жирона – Райо Вальєкано
Скандальний суперник Жирони
Найбільш український клуб Іспанії Жирона, де виступають Артем Довбик та Віктор Циганков, прийматиме Райо Вальєкано. Ця мадридська команда йде 11-ю у поточному сезоні Ла Ліги.
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Нашим же фанатам Райо відомий скандальною історією із Романом Зозулею. У 2017 році форвард перебрався до мадридського клубу на правах оренди, однак фанати виступили проти нього, звинувативши у нацизмі та фашизмі.
Причинами для таких звинувачень стали футболка з гербом України та підтримка Романом української армії у війні з Росією. Пізніше Зозуля розірвав контракт з Райо Вальєкано, а фанати неодноразово були помічені у підтримці російських терористів.
Відзначимо, що матчі 1/8 фіналу пройдуть з 16 по 18 січня. В разі нічиєї в основний час команди відіграють два екстратайми по 15 хвилин та за необхідності серію пенальті.