Каталонское издание сообщило о начале переговоров между Челси и Жироны о трансфере Артема Довбика. Хотя ранее агент футболиста уверял, что форвард не покинет испанский коллектив в зимнее межсезонье из-за регламента ФИФА. В Жироне тоже нацелены сохранить лидеров команды.

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"Синие" пытаются подписать Довбика

Регламент ФИФА запрещает футболистам играть больше, чем за 2 клуба в течение одного сезона. Ведь Довбык только 6 августа стал одноклубником Виктора Цыганкова.

Параллельно с тем говорится, что "синие" готовы заплатить за украинского нападающего 40 миллионов евро. Раньше шла речь о 39 миллионах. Жирона солидно заработает на своем лучшем бомбардире, ведь приобрела Артема у Днепра-1 за 7 миллионов евро.

На портале Transfermarkt оценивают стоимость Артема в 28 миллионов евро.

Следует выделить тот факт, что в приглашении Довбика в Челси лично заинтересован главный тренер "аристократов", ставший инициатором начала этих переговоров между клубами.

Лондонский клуб после 20 туров занимают 10-е место в АПЛ, набрав 28 баллов. Что касается Жироны, то подопечные Мичела Санчеса сражаются за чемпионство Ла Лиги. Клуб Довбика и Цыганкова набрал 48 очков в 19 турах сезона-2023/2024. Поэтому у Артема есть отличные шансы взять трофей в своем первом сезоне в испанском первенстве.

Напомним! Довбик связан контрактом с Жироной до 30 июня 2028 года.

Также Артемом интересуется мадридское Атлетико и английский Тоттенхэм.

Довбик феерит в испанской Ла Лиге