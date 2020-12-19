19 декабря стартует клубный онлайн Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Впервые соревнование такого уровня состоится не вживую, а в мировой сети. И впервые в нем примут участие сразу три украинские команды.

Нашу страну будут представлять "Kyiv Chess Federation - Greco" (Киев), "Kharkiv Chess Federation" (Харьков) и "Dnipro" (Днепр) – (составы команд – в предыдущем материале 24 канала). Всего за заглавный трофей – Кубок княгини Монако Шарлин – будут соревноваться 42 женских клуба. Сначала они будут играть в 5-и отборочных группах, из которых по две лучшие команды выйдут в "финал десяти" – и уже там определятся чемпион и призеры. Турнир продлится четыре дня (финиш – 22 декабря), но игра будет очень динамичной, потому что контроль времени – "быстрые шахматы" (каждая участница будет иметь только 15 минут на партию).

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Сюрприз от конкуренток еще до старта

Чего мы ждем от украинских команд? Конечно – высоких результатов. Но главная наша ударная сила столичный клуб "Kyiv Chess Federation - Greco", который в прошлом году стал вице-чемпионом Европы и сейчас имеет второй рейтинг на турнире.

Интересно, что буквально за неделю до старта наши вообще были №1 в списке. Однако такой расклад, похоже, совсем не устраивал руководство амбициозного клуба "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", который представляет организаторов соревнований из княжества Монако. Поэтому они срочно дозаявили в команду звездную легионерку – Нану Дзагнидзе из Грузии, олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира и Европы в составе своей национальной сборной. Такое мощное усиление позволило могенаскам стать рейтинг-фаворитами Еврокубка. Однако это никак не меняет планы "Kyiv Chess Federation - Greco". О чем заявил один из тренеров команды – заслуженный мастер спорта Украины Владимир Баклан.

После второго места на Евро-2019 теперь задача команды – конечно, победа, – говорит опытный наставник. – Наши главные соперницы из Монако преподнесли нам сюрприз еще до старта, но мы не расстраиваемся. Состав у нас сильный и сплоченный, потому что играют партнерши по сборной Украины. Многие наши девушки уже отличились успехами в этом году: Анна Ушенина выиграла мировой онлайн Гран-при, Наталья Букса – чемпионка Украины Юлия Осьмак – серебряный призер мировой онлайн Универсиады... А лидеров команды – сестер Анну и Марию Музычук, думаю, представлять не надо. Они всегда имеют высокую мотивацию и ставят максимальные задачи! Я и главный тренер сборной Украины Михаил Бродский со своей стороны сделаем все возможное, чтобы шахматистки сыграли как можно лучше.

Владимир Баклан также добавил: "Очень приятно, что, несмотря на непростые времена, команда "Kyiv Chess Federation" уже третий год подряд играет в Еврокубках, представляет Украину и борется за самые высокие места".

Соглашается с тренером и львовянка Наталья Букса, которая только 5 (!) дней назад стала чемпионкой Украины среди женщин.

Состав команды у нас действительно неплохой, – говорит Букса. – Но не стоит забывать, что за другие клубы также будут выступать топовые шахматистки мира. Поэтому наша первоочередная задача – квалифицироваться в финал турнира, а дальше, конечно, максимальные планы. Считаю, что шансы у нас хорошие. Но как сложится этот турнир, загадывать наперед не хочу…

Сломать стереотипы

Клубный чемпионат Европы – по аналогии с другими видами спорта (в первую очередь – с футболом) – заслуженно называют "шахматной Лигой чемпионов". Это очень престижное соревнование для всех команд, но традиционно больше участников выступает в мужских турнирах. Поэтому возник резонный вопрос к основателям "Kyiv Chess Federation-Greco": почему возникла идея создать именно женскую команду? С этим вопросом 24 канал обратился напрямую к президенту клуба Павлу Куфтыреву.

Сначала мы создали мужскую клубную команду, которая удачно выступала и на всеукраинской, и на международной арене, – издалека начинает Куфтырев. – Мы трижды выигрывали чемпионат Украины и неоднократно были призерами, побеждали в "Матчах столиц" и, что важно и очень престижно, стали бронзовыми на Кубке Европы. Уверен, что команда и дальше прогрессировала бы…

Но как-то я начал размышлять над тем, что мужские шахматы – по сравнению с женскими – находятся в более привилегированном состоянии. У мужчин – больше хороших турниров, богатых спонсоров, традиционно высшие призовые... Это абсолютно несправедливо и неприемлемо! Поэтому в свое время я – как вице-президент Федерации шахмат Украины – взял под опеку женскую национальную сборную, а как президент Федерации шахмат Киева – основал женскую клубную команду. Эти два направления удается совмещать на соревнованиях – костяк нашей клубной команды составляют звезды сборной Украины. В прошлом году мы стали вице-чемпионами Европы, теперь стремимся подняться выше.

Президент "Kyiv Chess Federation - Greco" считает, что "выступления команды – своеобразное промо для женских шахмат в Украине": "Как показал хит сезона – сериал "Ход королевы" – у нас, да что там – и вообще в мире, мало знают про женские шахматы. Все удивляются: разве женщины могут сильно играть в шахматы?! Разве способны побеждать мужчин?! Надо ломать эти стереотипы".

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Что? Когда? Где?

Онлайн чемпионат Европы среди женщин стартует 19 декабря в 15:30. Но в этот день состоятся еще два события – интересные для украинских поклонников мудрой игры. В 17:00 начнется плей-офф юниорского онлайн чемпионата мира, в котором будут играть три представителя Украины – Игорь Самуненков, Дмитрий Кушко и Кирилл Шевченко. А в 20:00 за доски сядут игроки команд Kiyv Chess Club (Украина) и Toronto Kaiqi Elite Team (Канада), которые проведут очень важный матч в рамках Мировой клубной лиги. За всеми этими соревнованиями можно будет наблюдать в одном видеостриме – не пропустите!