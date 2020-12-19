19 грудня стартує клубний онлайн чемпіонат Європи з шахів серед жінок. Вперше змагання такого рівня відбудеться не наживо, а в світовій мережі. І вперше в ньому візьмуть участь одразу три українські команди.

Нашу країну представлятимуть "Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ), "Kharkiv Chess Federation" (Харків) і "Dnipro" (Дніпро) – (склади команд – у попередньому матеріалі 24 каналу). Загалом за заголовний трофей – Кубок княгині Монако Шарлін – змагатимуться 42 жіночі клуби. Спочатку вони гратимуть у 5-и відбіркових групах, з яких по дві найкращі команди вийдуть у "фінал десяти" – і вже там визначаться чемпіон та призери. Турнір триватиме чотири дні (фініш – 22 грудня), але гра буде дуже динамічною, бо контроль часу – "швидкі шахи" (кожна учасниця матиме лише 15 хвилин на партію).

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Сюрприз від конкуренток ще до старту

Чого ми чекаємо від українських команд? Звісно – високих результатів. Але головна наша ударна сила – столичний клуб "Kyiv Chess Federation - Greco", який торік став віцечемпіоном Європи і зараз має другий рейтинг на турнірі.

Цікаво, що буквально за тиждень до старту наші взагалі були №1 у списку. Проте такий розклад, схоже, зовсім не влаштовував керівництво амбіційного клубу "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", який представляє організаторів змагань із князівства Монако. Тому вони терміново дозаявили в команду зіркову легіонерку – Нану Дзагнідзе з Грузії, олімпійську чемпіонку та багаторазову чемпіонку світу та Європи у складі своєї національної збірної. Таке потужне підсилення дозволило могенаскам стати рейтинг-фаворитами Єврокубку. Проте це ніяк не міняє плани "Kyiv Chess Federation - Greco". Про що заявив один з тренерів команди – заслужений майстер спорту України Володимир Баклан.

Після другого місця на Євро-2019 тепер завдання команди – звичайно, перемога, – каже досвідчений наставник. – Наші головні суперниці з Монако піднесли нам сюрприз ще до старту, але ми не засмучуємося. Склад у нас сильний і згуртований, бо грають партнерки по збірній України. Багато наших дівчат вже відзначилися успіхами цьогоріч: Анна Ушеніна виграла світовий онлайн Гран-прі, Наталя Букса – чемпіонка України, Юлія Осьмак – срібна призерка світової онлайн Універсіади… А лідерів команди – сестер Анну і Марію Музичук, думаю, представляти не треба. Вони завжди мають високу мотивацію і ставлять максимальні завдання! Я і головний тренер збірної України Михайло Бродський зі свого боку зробимо все можливе, аби шахістки зіграли якнайкраще.

Володимир Баклан також додав: "Дуже приємно, що, незважаючи на непрості часи, команда "Kyiv Chess Federation" уже третій рік поспіль грає в Єврокубках, представляє Україну і бореться за найвищі місця".

Погоджується з тренером і львів’янка Наталя Букса, яка лише 5 (!) днів тому стала чемпіонкою України серед жінок.

Склад команди у нас дійсно непоганий, – каже Букса. – Але не варто забувати, що за інші клуби також будуть виступати топові шахістки світу. Тому наше першочергове завдання – кваліфікуватися у фінал турніру, а далі, звичайно, максимальні плани. Вважаю, що шанси у нас хороші. Але як складеться цей турнір, загадувати наперед не хочу…

Зламати стереотипи

Клубний чемпіонат Європи – за аналогією з іншими видами спорту (в першу чергу – з футболом) – заслужено називають "шаховою Лігою чемпіонів". Це дуже престижне змагання для всіх команд, але традиційно більше учасників виступає в чоловічих турнірах. Тому виникло резонне питання до засновників "Kyiv Chess Federation - Greco": чому виникла ідея створити саме жіночу команду? З цим питанням 24 канал звернувся напряму до президента клубу Павла Куфтирєва.

Спочатку ми створили чоловічу клубну команду, яка вдало виступала і на всеукраїнській, і на міжнародній арені, – здалеку починає Куфтирєв. – Ми тричі вигравали чемпіонат України і неодноразово були призерами, перемагали в "Матчах столиць" і, що важливо та дуже престижно, стали бронзовими на Кубку Європи. Впевнений, що команда і далі прогресувала б…

Але якось я почав розмірковувати над тим, що чоловічі шахи – у порівнянні з жіночими – перебувають у більш привілейованому стані. У чоловіків – більше хороших турнірів, багатих спонсорів, традиційно вищі призові… Це абсолютно несправедливо і неприйнятно! Тому свого часу я – як віцепрезидент Федерації шахів України – взяв під опіку жіночу національну збірну, а як президент Федерації шахів Києва – заснував жіночу клубну команду. Ці два напрямки вдається суміщати на змаганнях – кістяк нашої клубної команди складають зірки збірної України. Торік ми стали віцечемпіонами Європи, тепер прагнемо піднятися вище.

Президент "Kyiv Chess Federation - Greco" вважає, що "виступи команди – своєрідне промо для жіночих шахів в Україні": "Як засвідчив хіт сезону – серіал "Хід королеви" – у нас, та що там – і взагалі у світі, мало знають про жіночі шахи. Всі дивуються: хіба жінки можуть сильно грати в шахи?! Хіба здатні перемагати чоловіків?! Треба ламати ці стереотипи".

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Що? Коли? Де?

Онлайн чемпіонат Європи серед жінок стартує 19 грудня о 15:30. Але цього дня відбудуться ще дві події – цікаві для українських шанувальників мудрої гри. О 17:00 розпочнеться плей-оф юніорського онлайн чемпіонату світу, в якому гратимуть три представники України – Ігор Самуненков, Дмитро Кушко і Кірілл Шевченко. А о 20:00 за дошки сядуть гравці команд Kiyv Chess Club (Україна) і Toronto Kaiqi Elite Team (Канада), які проведуть дуже важливий матч у рамках Світової клубної ліги. За всіма цими змаганнями можна буде спостерігати в одному відеострімі – не пропустіть!