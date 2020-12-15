Три украинские команды сыграют в "шахматной Лиге чемпионов"
Клубы из Киева, Харькова и Днепра стартуют в чемпионате Европы 2020 года.
19-22 декабря состоится первый в истории шахмат клубный онлайн чемпионат Европы среди женщин. Ранее эти соревнования проходили вживую, но сейчас из-за пандемии коронавируса организаторы решили устроить интернет-турнир по "быстрым" шахматам (у каждой участницы будет лишь 15 минут на партию), пишет 24 канал.
Это интересно! Украинскому шахматисту Иванчуку предлагали сыграть роль в сериале от Netflix "Ход королевы"
Кто представляет Украину
В этом году в клубном чемпионате Европы, который называют "шахматной Лигой чемпионов", примут участие 42 женские команды. Среди которых три – из Украины: "Kyiv Chess Federation Greco" (Киев), "Kharkiv Chess Federation" (Харьков) и "Dnipro" (Днепр). Причем столичный коллектив – один из фаворитов, он имеет второй рейтинг после супермощного "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", что представляет организаторов соревнований из Монако.
"Kyiv Chess Federation – Greco" (Киев): состав команды
- Мария Музычук (Львов, 2544)
- Анна Музычук (Львов, 2535)
- Юлия Осьмак (Киев, 2438)
- Анна Ушенина (Харьков, 2416)
- Наталья Букса (Львов, 2413)
- Тренеры – Владимир Баклан и Михаил Бродский
- Президент клуба – Павел Куфтырев
Стоит отметить, что две участницы – Юлия Осьмак и Наталья Букса буквально вчера завершили трудный турнир – они выступали в Херсоне на женском чемпионате Украины, состоявшем сразу из трех видов программы – блица, рапида и классической игры. Обе шахматистки вернулись домой с медалями – Букса блестяще выиграла "классику", а Осьмак стала там "бронзовой" плюс такую же награду завоевала в блице. Не скажется ли усталость на действиях шахматисток в еврокубке? Или, может, наоборот хороший игровой тонус и медальный настрой помогут на международной арене? Уже скоро увидим…
Амбициозная команда и базовый клуб сборной
Вообще можно сказать, что команда "Kyiv Chess Federation – Greco" – это фактически нынешняя сборная Украины, вся топ-5 отечественного рейтинга. И опекают шахматисток тренеры-"сборники": Михаил Бродский, собственно, является главным наставником национальной женской команды, а Владимир Баклан – наставник у мужчин.
Создание мощной команды с тренерским супердуэтом было идеей президента клуба Павла Куфтырева, который поставил перед подопечными амбициозную задачу – выиграть Кубок Европы. Сделать это будет крайне непросто, ведь конкурентки очень сильны, а игра онлайн часто "подбрасывает" сюрпризы. Но и киевская команда не привыкла пасовать. В прошлом году она стала вице-чемпионом Европы, теперь стремится пойти "на повышение".
Что касается двух других украинских команд, то они в число фаворитов хоть и не входят, но соперницам будет крайне непросто с ними. Потому что там есть и опытные шахматистки, и амбициозная молодежь.
"Kharkiv Chess Federation" (Харьков)
- Инна Гапоненко (Херсон, 2390)
- Мария Бердник (Харьков, 2319)
- Елизавета Гребенщикова (Днепр, 2083)
- Софья Грызлова (Черноморск, 2064)
- Мария Манько (Киев, 1859)
"Dnipro" (Днепр)
- Анастасия Дубовик (Днепр, 1971)
- Марица Цирюльник (Днепр, 2139)
- Тамила Мащенко (Днепр, 1768)
- Алеся Прасол (Днепр, 1702)
- Анна Цирюльник (Днепр, 1854)
Как разыграют кубок?
Каждая команда состоит из пяти шахматисток, а матчи играют четверо (поэтому каждый раз одна будет оставаться в запасе).
Схема проведения чемпионата достаточно сложная, хотя и имеет лишь два этапа.
- 1-й этап: 42 команды сыграют в пяти групповых турнирах – в трех группах будут соревноваться по 8 команда, в двух – по 9.
- 2-й этап: по две лучшие команды из каждой группы получат путевку в финал, там 10 коллективов будут играть по круговой системе (каждый встретится с каждым).
Важно! Всеукраинскую битву выиграли звездные гроссмейстеры
При такой схеме вполне вероятно, что команды могут набрать одинаковое количество очков. И тогда придется подсчитывать дополнительные показатели. Поэтому важными будут не только командные очки, но и личные – добытые каждой шахматисткой. Поэтому интрига в соревновании будет необычайной!
Кубок княгини Монако Шарлин
А наградой сильнейшим будет этот красавец от организаторов – Кубок княгини Монако Шарлин. Она, кстати, профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Так что прекрасно знает тяжелую цену спортивных побед...
Поделиться новостью