Клубы из Киева, Харькова и Днепра стартуют в чемпионате Европы 2020 года.

19-22 декабря состоится первый в истории шахмат клубный онлайн чемпионат Европы среди женщин. Ранее эти соревнования проходили вживую, но сейчас из-за пандемии коронавируса организаторы решили устроить интернет-турнир по "быстрым" шахматам (у каждой участницы будет лишь 15 минут на партию), пишет 24 канал.

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Кто представляет Украину

В этом году в клубном чемпионате Европы, который называют "шахматной Лигой чемпионов", примут участие 42 женские команды. Среди которых три – из Украины: "Kyiv Chess Federation Greco" (Киев), "Kharkiv Chess Federation" (Харьков) и "Dnipro" (Днепр). Причем столичный коллектив – один из фаворитов, он имеет второй рейтинг после супермощного "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", что представляет организаторов соревнований из Монако.

"Kyiv Chess Federation – Greco" (Киев): состав команды

Мария Музычук (Львов, 2544)

Анна Музычук (Львов, 2535)

Юлия Осьмак (Киев, 2438)

Анна Ушенина (Харьков, 2416)

Наталья Букса (Львов, 2413)

Тренеры – Владимир Баклан и Михаил Бродский

Президент клуба – Павел Куфтырев

Стоит отметить, что две участницы – Юлия Осьмак и Наталья Букса буквально вчера завершили трудный турнир – они выступали в Херсоне на женском чемпионате Украины, состоявшем сразу из трех видов программы – блица, рапида и классической игры. Обе шахматистки вернулись домой с медалями – Букса блестяще выиграла "классику", а Осьмак стала там "бронзовой" плюс такую же награду завоевала в блице. Не скажется ли усталость на действиях шахматисток в еврокубке? Или, может, наоборот хороший игровой тонус и медальный настрой помогут на международной арене? Уже скоро увидим…

Амбициозная команда и базовый клуб сборной

Вообще можно сказать, что команда "Kyiv Chess Federation – Greco" – это фактически нынешняя сборная Украины, вся топ-5 отечественного рейтинга. И опекают шахматисток тренеры-"сборники": Михаил Бродский, собственно, является главным наставником национальной женской команды, а Владимир Баклан – наставник у мужчин.

Создание мощной команды с тренерским супердуэтом было идеей президента клуба Павла Куфтырева, который поставил перед подопечными амбициозную задачу – выиграть Кубок Европы. Сделать это будет крайне непросто, ведь конкурентки очень сильны, а игра онлайн часто "подбрасывает" сюрпризы. Но и киевская команда не привыкла пасовать. В прошлом году она стала вице-чемпионом Европы, теперь стремится пойти "на повышение".

Что касается двух других украинских команд, то они в число фаворитов хоть и не входят, но соперницам будет крайне непросто с ними. Потому что там есть и опытные шахматистки, и амбициозная молодежь.

"Kharkiv Chess Federation" (Харьков)

Инна Гапоненко (Херсон, 2390)

Мария Бердник (Харьков, 2319)

Елизавета Гребенщикова (Днепр, 2083)

Софья Грызлова (Черноморск, 2064)

Мария Манько (Киев, 1859)

"Dnipro" (Днепр)

Анастасия Дубовик (Днепр, 1971)

Марица Цирюльник (Днепр, 2139)

Тамила Мащенко (Днепр, 1768)

Алеся Прасол (Днепр, 1702)

Анна Цирюльник (Днепр, 1854)

Как разыграют кубок?

Каждая команда состоит из пяти шахматисток, а матчи играют четверо (поэтому каждый раз одна будет оставаться в запасе).

Схема проведения чемпионата достаточно сложная, хотя и имеет лишь два этапа.

1-й этап: 42 команды сыграют в пяти групповых турнирах – в трех группах будут соревноваться по 8 команда, в двух – по 9.

42 команды сыграют в пяти групповых турнирах – в трех группах будут соревноваться по 8 команда, в двух – по 9. 2-й этап: по две лучшие команды из каждой группы получат путевку в финал, там 10 коллективов будут играть по круговой системе (каждый встретится с каждым).

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При такой схеме вполне вероятно, что команды могут набрать одинаковое количество очков. И тогда придется подсчитывать дополнительные показатели. Поэтому важными будут не только командные очки, но и личные – добытые каждой шахматисткой. Поэтому интрига в соревновании будет необычайной!



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А наградой сильнейшим будет этот красавец от организаторов – Кубок княгини Монако Шарлин. Она, кстати, профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Так что прекрасно знает тяжелую цену спортивных побед...