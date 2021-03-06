Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко 6 марта победила в первом круге квалификации в ОАЭ. Ее соперницей стала испанка Кристина Букса.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. В двух сетах Цуренко без лишних трудностей одолела Буксу.

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Кристина Букса (Испания) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (2:6, 2:6)

Именно украинка была фаворитом этого противостояния. Хотя ее игра в новом году не давала 100% уверенности в ее победе. В начале матча обе теннисистки уверенно взяли по гейма – 1:1. Далее игра у испанки вовсе не клеилась. Она отдала три гейма подряд на своих подачах. По сравнению Леся отдала сопернице всего один гейм.

При счете 2:2 Цуренко взяла четыре гейма подряд и оставила первый сет за собой – 2:6. Интересно, что в этой партии 31-летняя украинка допустила на одну двойную ошибку больше – 3 против 2-х у представительницы Испании.

Вторая партия стала идентичной по сценарию. Опять ключевым стал пятый гейм, когда Леся вышла вперед в счете и завершила матч до логической победы. Украинка в решающем гейме дважды подавала на матч, но однажды соперница смогла отыграть брейк. Однако на большее испанки не хватило – 2:6.

К слову. За эту встречи Цуренко ни разу не подала на вылет, а вот ее соперница трижды удачно брала очки на эйсе. У Леси и больше двойных ошибок – 6 против 5 в Буксы.