Когда дебютирует Калинина: расписание игр сборной Украины с Нидерландами в Кубке Билли Джин Кинг

11 ноября в столице Литвы Вильнюсе стартует матчевая встреча между сборными Украины и Нидерландов в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг. Накануне состоялась жеребьевка матча.

Номинально домашний матч сборная Украины проведет в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena. В составе нашей команды дебютирует экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

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Расписание матчей сборной Украины

Кроме уроженицы Новой Каховки в заявку сборной Украины попали еще четыре теннисистки: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Для Калининой это будет дебют за взрослую команду "сине-желтых".

Церемония жеребьевки матчевой встречи прошла в помещении Посольства Украины в Литве. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта определил, что противостояние начнет Ангелина Калинина.

В первый день состоятся два одиночных поединка. Программа второго дня включает три матча: два одиночных и парная встреча. Оба игровых дня начнутся в 12:00 по киевскому времени.

Суббота, 11 ноября

Ангелина Калинина – Сюзанн Ламенс

Даяна Ястремская – Аранча Рус

Воскресенье, 12 ноября

Ангелина Калинина – Аранча Рус

Дайана Ястремская – Сюзан Ламенс

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Арианна Гартоно/Деми Схюрс

Когда будут играть украинки / btu.org.ua

Отметим, что в составе сборной Нидерландов четыре теннисистки: Аранча Рус (51-я ракетка мира), Арианна Гартоно (180-я), Сюзан Ламенс (218-я) и 19-я ракетка мира в парном разряде Деми Схюрс.

Сборные Украины и Нидерландов ранее встречались лишь однажды. В 2004 году сильнее были украинские теннисистки.