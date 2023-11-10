Номинально домашний матч сборная Украины проведет в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena. В составе нашей команды дебютирует экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина.
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Расписание матчей сборной Украины
Кроме уроженицы Новой Каховки в заявку сборной Украины попали еще четыре теннисистки: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Для Калининой это будет дебют за взрослую команду "сине-желтых".
Церемония жеребьевки матчевой встречи прошла в помещении Посольства Украины в Литве. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта определил, что противостояние начнет Ангелина Калинина.
В первый день состоятся два одиночных поединка. Программа второго дня включает три матча: два одиночных и парная встреча. Оба игровых дня начнутся в 12:00 по киевскому времени.
Суббота, 11 ноября
- Ангелина Калинина – Сюзанн Ламенс
- Даяна Ястремская – Аранча Рус
Воскресенье, 12 ноября
- Ангелина Калинина – Аранча Рус
- Дайана Ястремская – Сюзан Ламенс
- Людмила Киченок/Надежда Киченок – Арианна Гартоно/Деми Схюрс
Когда будут играть украинки / btu.org.ua
Отметим, что в составе сборной Нидерландов четыре теннисистки: Аранча Рус (51-я ракетка мира), Арианна Гартоно (180-я), Сюзан Ламенс (218-я) и 19-я ракетка мира в парном разряде Деми Схюрс.