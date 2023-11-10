Номінально домашній матч збірна України проведе у Вільнюсі на хардовому корті SEB Arena. У складі нашої команди дебютує експерша ракетка України Ангеліна Калініна.

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Розклад матчів збірної України

Окрім уроджениці Нової Каховки до заявки збірної України потрапили ще чотири тенісистки: Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Для Калініної це буде дебют за дорослу команду "синьо-жовтих".

Церемонія жеребкування матчевої зустрічі відбулася у приміщенні Посольства України в Литві. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта визначив, що протистояння розпочне Ангеліна Калініна.

У перший день відбудуться два одиночних поєдинки. Програму другого дня включають три матчі: два одиночних та парна зустріч. Обидва ігрові дні розпочнуться о 12:00 за київським часом.

Субота, 11 листопада

Ангеліна Калініна – Сюзан Ламенс

Даяна Ястремська – Аранча Рус

Неділя, 12 листопада

Ангеліна Калініна – Аранча Рус

Даяна Ястремська – Сюзан Ламенс

Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Аріанна Гартоно/Демі Схюрс

Коли гратимуть українки / btu.org.ua

Відмітимо, що у складі збірної Нідерландів чотири тенісистки: Аранча Рус (51-а ракетка світу), Аріанна Гартоно (180-а), Сюзан Ламенс (218-а) та 19-у ракетку світу у парному розряді Демі Схюрс.

Цікаво! Збірну України та Нідерландів раніше зустрічалися лише одного разу. У 2004 році сильнішими були українські тенісистки.