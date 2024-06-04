Сразу несколько европейских клубов следят за лидерами сборной Украины, выступающих в составе Жироны. В трансфере Виктора Цыганкова заинтересованы два коллектива из итальянской Серии А и Английской Премьер-лиги.
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Еще одни претенденты на Цыганкова
Речь идет о Милане и Арсенале. Оба клуба готовы выложить 30 миллионов евро клаусулы, которые прописаны в контракте 26-летнего правого вингера с Жироной. "Россонери" и "канониры" проявляют предметный интерес к украинскому футболисту атакующей линии.
Еще после окончания сезона-2023/2024 в Ла Лиге Цыганков довольно неоднозначно заговорил о своем будущем в каталонском клубе. Виктор заявил, что сейчас все его мысли сконцентрированы на сборной Украины, с которой он сыграет в финальной части Евро-2024. После чего он будет принимать решение о клубной карьеры.
Ранее была информация, что бывшим динамовцем заинтересовались сразу английские клубы – Астон Вилла, Вулверхэмптон и Вест Хэм, за который в свое время выступал Андрей Ярмоленко.
Напомним, что Цыганков и Довбик сделали просто огромный вклад в выступления Жироны в сезоне, что прошел. Подопечные Мичела заняли 3-ю позицию в Ла Лиге по итогам сезона-2023/2024. В новом сезоне каталонцы будут выступать в Лиге чемпионов.
Стремительная карьера Виктора Цыганкова в Жироне
- 17 января 2023-го года Жирона объявила о подписании футболист киевского Динамо.
- Цыганков заключил контракт с клубом Ла Лиги до конца июня 2027-го года.
- Виктор очень быстро стал "своим" и превратился в лидера команды.
- В футболке Жироны украинец уже отыграл 53 матча, в которых отметился 11 голами и 13 ассистами.