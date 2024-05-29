Такие выступления привлекли внимание многих топовых клубов к футболистам "бело-красных". Исключением не стали и украинские игроки Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые пользуются едва ли не наибольшим спросом.

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Фокус на сборной

Трансферные слухи вокруг своего имени прокомментировал вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Он заявил, что сейчас все его мысли сосредоточены на чемпионате Европы, после чего он будет принимать решение относительно клубной карьеры:

Сейчас я сосредоточен на Евро, на том, чтобы сделать все возможное. Я не хочу ни говорить, ни слышать о предложениях, поскольку все это началось еще зимой, и я хотел сосредоточиться на Жироне и войти в историю. Теперь я собираюсь играть за свою страну, и моя цель – провести замечательный чемпионат Европы и принести радость нашим людям, которые в этом нуждаются. Увидим позже, как все будет.

Несмотря на это, украинец заявил, что радуется интересу от других клубов и предположил, что, возможно, уже сыграл свою последнюю игру за Жирону.

"Все игроки мечтают о большом, они хотят играть в больших клубах. Я в этом не уникален. С детства я хотел играть на высоком уровне, и, конечно, мне нравится, что в Европе есть топ-клубы, которые интересуются мной. Я действительно не знаю, что будет. В футболе может случиться все. Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону, но я не знаю, что будет с моим будущим.

Жирона дала мне много, и я очень благодарен. Кроме того, моя семья очень счастлива здесь, и мне очень комфортно. Если я все еще буду здесь, в Жироне, это идеально, потому что я очень счастлив и мне нравится то, что я делаю. Если в конце концов будущее скажет, что я должен уйти, я хочу сделать это через парадную дверь", – сказал Цыганков.

К слову. В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча за Жирону во всех сезонах, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Напомним, что действующее соглашение украинского вингера с "бело-красными" рассчитано до 30 июня 2027 года. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.