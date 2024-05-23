Это позволило команде квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующую кампанию. Конечно же, такие выступления привлекли внимание многих клубов к игрокам "бело-красных".

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В АПЛ может появиться еще один украинец

Исключением не стал и украинский вингер Виктор Цыганков, который имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Ему приписывали интерес со стороны мюнхенской Баварии, теперь же появилась информация, что игрока хотят видеть в своем составе три представителя АПЛ.

Сообщается, что 26-летний футболист Жироны может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. Цыганкова попытаются подписать Астон Вилла, которая под руководством Унаи Эмери гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также Вест Хэм и Вулверхэмптон.

Отмечается, что футболист спокойно изучает все варианты продолжения карьеры и будет принимать решение относительно будущего уже после Евро-2024. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Справка. Виктор Цыганков в сезоне-2023/2024 провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал столько же ассистов. Его действующее соглашение с клубом заканчивается 30 июня 2027 года.

Напомним, что сейчас в Английской Премьер-лиге играет 5 украинских футболистов – Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Илья Забарный (Борнмут).

Последний матч в нынешней кампании на клубном уровне Виктор Цыганков проведет 24 мая. В 22:00 Жирона сыграет против Гранады.