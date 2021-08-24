Цыганков вошел в топ-5

Цыганков забил 62-й мяч в УПЛ. В элитном дивизионе Цыганков поражал ворота 17 клубов.

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При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов Мариуполя – 9 раз, Зари – 7, Десны, Карпат и Олимпика – по 6.

Между тем Виталий Буяльский, поставив два автографа в воротах черниговцев, довел счет своих голов за "бело-синих" в чемпионатах Украины до 30 и делит теперь 15-ю строчку в бомбардирском рейтинге киевлян с Артемом Бэсединим. А общее количество мячей, забитых Виталием за Динамо, достигло 45.

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины