После части матчей четвертого тура Лиги чемпионов определились команды, которые выйдут в 1/8 финала. А также те, которые вылетают из турнира.

Среди неудачников группового этапа Лиги чемпионов оказалось и киевское "Динамо". Украинский клуб за четыре матча сумел набрать лишь одно зачетное очко. А в последнем матче потерпел разгромное и унизительное поражение от "Барселоны", которая на эту игру вышла резервным составом.

Как это было: "Барселона" резервным составом разгромила "Динамо" в Лиге чемпионов: видео

Таким образом "Динамо" уже не сможет набрать достаточного количества очков, чтобы догнать "Барселону" или "Ювентус". Эти две команды и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. И оставили "Динамо" и венгерскому "Ференцварошу" определять, кто из них займет третье место. Оно, напомним, дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. У этих команд пока по одному очку, и они сыграют между собой в Киеве 8 декабря. Перед тем "Динамо" ожидает выезд в "Ювентус", а "Ференцварош" дома примет "Барселону".

Еще два неудачника Лиги чемпионов в группе E. Французский "Ренн" и российский "Краснодар" набрали по одному очку. И вылетают из турнира. В следующий раунд выходят "Челси" и "Севилья".

При этом "Ренн" и "Краснодар" свои матчи проиграли дома, пропустив решающие голы уже в компенсированное арбитром время.

Еще одного клуба в Лиге чемпионов Россия недосчиталась в группе F. Там главным неудачником стал "Зенит" – лишь одно заработанное очко и закономерное четвертое место в группе. Даже шансы занять третье место и выйти в Лигу Европы у "Зенита" довольно призрачны.

В среду, 25 ноября, состоится остальные матчи четвертого тура. И тогда уже будет больше известно, кто вышел в 1/8 финала турнира, а кто вылетает из Лиги чемпионов.