Вчера, 10 августа, определились первые команды, которые вышли в 1/2 финала Лиги Европы сезона 2019/20. В четверку лучших, которая продолжит борьбу за трофей, попал итальянский и английский клубы.

Первыми участниками 1/2 финала стали МЮ и итальянский "Интер", сообщает 24 канал. Обе команды одержали победы в родных стенах и прошли в следующий раунд.

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В понедельник, 10 августа, "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одолел "Копенгаген". "Красные дьяволы" не без проблем победили соперника.

Во втором матче вечера итальянский "Интер" благодаря двум голам в первой 45-минутке сумел выбить "Байер" и выйти в 1/2 финала Лиги Европы.

Кто вышел в 1/2 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед"

"Интер"

Матчи полуфинала состоятся 16-17 августа.