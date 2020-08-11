Вчора, 10 серпня, визначились перші команди, які вийшли в 1/2 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20. До четвірки найкращих, яка продовжить боротьбу за трофей, потрапив італійський та англійських клуби.

Першими учасниками 1/2 фіналу стали МЮ та італійський "Інтер", повідомляє 24 канал. Обидві команди здобули перемоги у рідних стінах та пройшли у наступний раунд.

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У понеділок, 10 серпня, "Манчестер Юнайтед" у додатковий час здолав "Копенгаген". "Червоні дияволи" не без проблем перемогли суперника.

У другому матчі вечора італійський "Інтер" завдяки двом голам у першій 45-хвилинці зумів вибити "Баєр" та вийти в 1/2 фіналу Ліги Європи.

Хто вийшов до 1/2 фіналу Ліги Європи

"Манчестер Юнайтед"

"Інтер"

Матчі півфіналу відбудуться 16-17 серпня.