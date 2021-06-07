"Квартал 95" исполнит гимн Украины перед матчем с Кипром

Перед товарищеским матчем Украина – Кипр, который в понедельник, 7 июня, пройдет в Харькове на стадионе "Металлист", гимн Украины выполнят участницы женской студии "Квартал 95".

Петь будут четыре девушки. Кроме того, болельщики смогут исполнить песню "Червона рута". Эта композиция утверждена в качестве сопровождающей для сборной Украины на Евро-2020.

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Сборная Украины на Евро-2020: начало близко

Первую игру на континентальном первенстве сборная Андрея Шевченко проведет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов.

Также сборная Украины сыграет в Бухаресте два матча. 17 июня "сине-желтые" встретятся с Северной Македонией, а 21 июня померяются силами с Австрией.

Андрей Шевченко уже определился с игроками, которые будут защищать "сине-желтый" флаг на Евро-2020.

В рейтинге самых дорогих европейских сборных по версии Transfermarkt наша команда расположилась на 18 строчке. Стоимость состава сборной Украины оценили в 197,20 миллиона евро.​

Матч Украина – Кипр начнется в 19:00. Игра станет последней репетицией национальной команды перед чемпионатом Европы.