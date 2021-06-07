Співати будуть чотири дівчини. Крім того, вболівальники зможуть виконати пісню "Червона рута". Ця композиція затверджена як супроводжуюча збірної України на Євро-2020.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Матч Україна – Кіпр розпочнеться о 19:00. Гра стане останньою репетицією національної команди перед чемпіонатом Європи.

Збірна України на Євро-2020: початок близько