Співати будуть чотири дівчини. Крім того, вболівальники зможуть виконати пісню "Червона рута". Ця композиція затверджена як супроводжуюча збірної України на Євро-2020.
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Збірна України на Євро-2020: початок близько
- Першу гру на континентальній першості збірна Андрія Шевченка проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. З Нідерландами українці зустрінуться в Амстердамі (13 червня).
- Також збірна України зіграє в Бухаресті два матчі. 17 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією, а 21 червня поміряються силами з Австрією.
- Андрій Шевченко вже визначився з гравцями, які будуть захищати "синьо-жовтий" прапор на Євро-2020.
- У рейтингу найдорожчих європейських збірних за версією Transfermarkt наша команда розташувалася на 18 сходинці. Вартість складу збірної України оцінили у 197,20 мільйона євро.