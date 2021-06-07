Петь будут четыре девушки. Кроме того, болельщики смогут исполнить песню "Червона рута". Эта композиция утверждена в качестве сопровождающей для сборной Украины на Евро-2020.

К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Матч Украина – Кипр начнется в 19:00. Игра станет последней репетицией национальной команды перед чемпионатом Европы.

Сборная Украины на Евро-2020: начало близко